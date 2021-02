Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 2 février:

«Emma»

Gwyneth Paltrow incarne la célèbre héroïne de Jane Austen. Dans cette comédie romantique, nous sommes au 19e siècle. N’ayant pas encore trouvé l’amour, une jeune Anglaise se plaît à jouer les entremetteuses auprès de ses amis et ses voisins. Mais elle doit faire attention de ne pas rater sa chance d’être aimée...

Mardi, 10 h, ARTV.

«Ça vaut le coût»

Quels sont les critères qui distinguent un chocolat de qualité des autres? Quelle est la bonne façon d’entretenir skis et raquettes? Marie-Soleil Michon et ses collaborateurs répondent à ces questions, en plus de démystifier le drain français. L’invitée de la semaine: l’humoriste Catherine Éthier.

Mardi, 15 h, Télé-Québec.

«La tour»

Toujours prêt à ouvrir toute grande sa porte à des collègues artistes pour parler de divers sujets humains, Patrick Huard accueille l’humoriste Lise Dion, l’acteur Benoît McGinnis et la chanteuse-actrice Mélissa Bédard. Ils discutent de la pandémie actuelle, plus particulièrement des pénuries et des nouveautés qui l’entourent.

Mardi, 19 h 30 et 22 h 35, TVA.

«L’entrevue»

Nouveau docu-réalité qui s’intéresse au monde de l’emploi au Québec, alors que les employeurs ont un choix crucial à faire: c’est d’embaucher un seul candidat se présentant à eux. Comme la charcuterie artisanale Saucisson Vaudois a un poste à combler, l’heure est aux rencontres et aux décisions.

Mardi, 19 h 30, MOI ET CIE.

«Décor en vedette»

Le chanteur Olivier Dion a décidé d’offrir un cadeau unique à son ami nouvellement papa: une véritable chambre des maîtres, avec plusieurs possibilités de rangement, dans son condo montréalais. Le designer Antoine Laurier se laisse porter par Cape Cod pour cette transformation.

Mardi, 20 h, Canal Vie.

«La mauvaise éducation»

Jeunes, lorsqu’ils allaient encore à l’école, deux garçons ont été abusés sexuellement par le prêtre qui dirigeait l’établissement. Une fois adultes, ils se retrouvent et décident de raconter leur histoire. Drame espagnol de Pedro Almodovar mettant en vedette Gael Garcia Bernal.

Mardi, 20 h 47, TFO.

«Montréal symphonie»

L’Orchestre symphonique de Montréal a sa façon unique de livrer de la musique. Acclamé partout où il passe, il fait déplacer et vibrer les foules. La cinéaste Bettina Ehrhardt a obtenu un accès privilégié au talent des musiciens d’ici en les suivant lors de concerts proposés pendant un an.

Mardi, 23 h, Planète+.