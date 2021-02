Retarder la 2e dose, un risque pour les aînés?

Alors que plusieurs autorités sanitaires à travers le monde recommandent aux gouvernements de vacciner le plus massivement possible leur population avec la première dose des vaccins disponibles, la transmission rapide des nouveaux variants plus contagieux de la COVID-19 pourrait venir contrecarrer leur stratégie.

D’autres experts s’inquiètent de l’immunité réelle obtenue après l’injection de la première dose et si celle-ci s’avérerait suffisamment efficace pour protéger contre les variants de la COVID-19. C’est le cas de la professeure de biochimie de l’Université de Montréal, Dre Nathalie Grandvaux.

«On n’a pas beaucoup de données sur quel type d’immunité la première dose déclenche réellement parce que, dans les essais de phase 3 des compagnies, il n’y a que très peu de participants qui n’ont pas reçu la deuxième dose», indique-t-elle.

Des données provenant du Royaume-Uni démontrent cependant que la première dose ne déclenche pas d’immunité chez plus de la moitié des personnes âgées de plus 80 ans, alors qu’elle est déclenchée dans la totalité des cas après la deuxième dose.

«Ça m’inquiète particulièrement parce qu’on veut protéger nos personnes âgées, surtout dans les CHSLD et les résidences pour aînés», indique Dre Grandvaux.

Selon elle, le gouvernement devrait sérieusement considérer l’option d’administrer la deuxième dose le plus rapidement possible à cette clientèle à risque, comme le prévoient les protocoles élaborés par les pharmaceutiques.

«Avec les données qui sont disponibles, c’est ce que je recommanderais, de donner cette deuxième dose dans les délais prescrits par les compagnies le plus possible», dit-elle.

Rappelons que pour le vaccin Pfizer/BioNTech, l’injection de la deuxième dose est prévue 21 jours après la première. Pour Moderna, ce délai est de 28 jours.