Se changer les idées malgré le froid

Même si Montréal a enregistré la température la plus froide de son hiver jusqu’à maintenant, des dizaines de Montréalais ont profité du grand soleil hier pour aller glisser, marcher, skier ou patiner dans les parcs de la métropole.

« Avec le confinement et le couvre-feu, c’est vrai qu’on profite plus des glissades, ça permet d’évacuer avant de rentrer, et de profiter du grand air. Ça fait du bien de rire et s’amuser avant de rentrer se confiner », explique William Nuyttens, qui est venu avec son fils de 10 ans, Marvin, au parc du Mont-Royal pour faire quelques glissades.

Comme eux, plusieurs dizaines de Montréalais ont décidé de braver les éléments hier pour sortir profiter des rayons du soleil et changer d’air, seuls ou en famille.

Mais s’il faisait froid, on était quand même loin des températures habituelles, selon le météorologue chez Environnement Canada Antoine Petit.

« [Hier] matin, on a eu la température la plus froide de l’hiver, avec à Montréal -21,5 degrés Celsius, loin des records de -31 degrés, comme en 1973. C’est une saison qui est douce, même si les derniers jours ont été plus frais », affirme-t-il.

C’est bon pour le moral

Pour Anne-Marie Duval, il était impensable de ne pas profiter du beau temps en famille.

« Finalement, il ne fait pas si froid quand on reste au soleil et puis ça fait du bien au moral aussi. C’est pas mal la seule chose qu’on peut faire en ce moment », raconte-t-elle en regardant son fils Baptiste, 9 ans (presque 10 ans), dévaler la pente du parc du Mont-Royal.

De son côté, Christophe Aubel profite de chaque moment de libre pour aller faire du snowskate. Il a troqué les roulettes de sa planche pour un ski.

« La température ne m’empêchera pas de descendre, j’y vais dès que je peux, que ce soit le soir avant le couvre-feu ou la fin de semaine », explique-t-il.

De nombreux Québécois semblent ainsi être retombés en amour avec l’hiver, comme en témoignent les sites extérieurs pleins à craquer.

« Ils ont commencé à goûter plus au sport libre et on avait besoin de faire un pas dans cette direction-là, pour la santé des Québécois. Ironiquement, la COVID-19 nous y a aidés, tout le monde sort plus cet hiver », constate Pierre Lavoie, conférencier et cofondateur du Grand Défi qui porte son nom.

Tempête de neige

Certains ont d’ailleurs déjà prévu dévaler les pentes demain et mercredi, pendant la tempête de neige.

C’est notamment le cas de M. Nuyttens qui gardera sa luge et celle de son fils dans la voiture, afin de « profiter de la neige après ses cours ».

Demain et mercredi, Environnement Canada s’attend à ce que 20 à 40 cm tombent sur la province. À Montréal, ce sera plus autour de 15 cm, précise M. Petit.

« Il y aura beaucoup de poudrerie [rafales allant de 70 à 90 km/h], donc la visibilité et les conditions routières seront difficiles », prévient-il.

– Avec Jérémy Bernier, Le Journal de Québec