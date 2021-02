This Is Us servie à la sauce française

La série qui fait le plus jaser en France ces jours-ci est l’adaptation d’un feuilleton qu’on connaît bien ici : This Is Us. Un (très, très) curieux pari qui pourrait réussir tellement le résultat est solide.

La télé française reprend souvent des séries étrangères. Ce n’est pas nouveau comme phénomène. La preuve ? Quelques séries québécoises ont fait l’objet de ce traitement au cours des dernières années, comme Les beaux malaises et Pour Sarah. Des remakes de Fugueuse, 30 Vies et Plan B sont également attendus.

Mais adapter des séries américaines, c’est une autre paire de manches. Surtout quand on connaît l’énorme rayonnement international dont elles jouissent. Aussitôt qu’elles entrent en ondes aux États-Unis, c’est quasi automatique : elles sont doublées dans plusieurs langues et voyagent aux quatre coins du monde.

Au Québec, par exemple, This Is Us (Notre vie) est présentée en français à ARTV et Radio-­Canada, en plus d’être diffusée sur Netflix. On imagine mal TVA ou Noovo annoncer la mise en chantier d’une version maison, alors qu’une grande partie du public connaît l’original sous toutes ses coutures.

Copie (presque) conforme

C’est pourtant ce qu’a fait TF1. Bien que This Is Us ait déjà été présentée en France sur Canal+ et M6, la plus grande chaîne privée du pays propose Je te promets. Diffusé lundi soir, le premier épisode ressemble tellement au premier épisode original qu’on parle pratiquement de copier-coller.

Photo courtoisie, ©JP Baltel/Authentic Prod/TF1

Physiquement, les acteurs français sont presque des clones des comédiens américains. Incarnés par Camille Lou et Hugo Becker, les parents rappellent furieusement Mandy Moore et Milo Ventimiglia.

Même constat pour leurs enfants à l’âge adulte, interprétés avec justesse par Narcisse Mame (Mathis, le professionnel adopté qui retrouve son père biologique), Marilou Berry (Maud, l’assistante personnelle en surpoids) et Guillaume Labbé (Michaël, le beau gars égocentrique).

Photo courtoisie, ©JP Baltel/Authentic Prod/TF1

De petites différences

Au chapitre des différences, on signale le métier du personnage de Michaël. Guillaume Labbé campe un joueur étoile de soccer, et non un acteur vedette en perte de vitesse comme celui que Justin Hartley défend dans This Is Us. Les scènes de match dans un stade rempli à craquer sont d’ailleurs franchement convaincantes.

Autre ajustement digne de mention : deux actrices ont été engagées pour jouer la mère, alors qu’aux États-Unis, Mandy Moore la campe à 30 ans et 70 ans. Il s’agit d’une judicieuse décision d’Aline Panel, la productrice française. Parce que Mandy Moore en grand-mère avec des rides dessinées au maquillage, on n’y a jamais cru.

Quant au reste, on parle d’adaptations mineures. Au fameux cinquième épisode, par exemple, au lieu d’aller passer une journée à la piscine, la jeune famille s’en va à la mer.

La critique conquise

Du Figaro au Parisien, en passant par Télé 7 jours et Paris Match, la critique française a encensé Je te promets. Après en avoir regardé quelques heures, on comprend pourquoi. L’adaptation présente le même mélange de tendresse et d’humanité que This Is Us.

Reste à savoir si cette nouvelle mouture traversera l’Atlantique pour être offerte au Québec.