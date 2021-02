Victor Mete entre en scène

Alors que sa situation a fait beaucoup jaser au cours des dernières heures, Victor Mete disputera, ce soir face aux Canucks, son premier match de la saison.

Claude Julien a confirmé la nouvelle au terme de l’entraînement matinal de l’équipe. Séance au cours de laquelle le défenseur de 22 ans formait la paire avec Alexander Romanov.

«J’ai eu une discussion avec lui la semaine dernière. Je lui avais dit que je comptais l’insérer dans la formation bientôt. Il a connu un bon camp. Oui, l'équipe est en santé, mais il ne faut pas laisser un joueur dans les estrades trop longtemps», a indiqué le pilote du Tricolore.

Samedi soir, pendant que le Tricolore disputait la victoire aux Flames, des rumeurs voulant que le clan de Mete ait exigé une transaction ont circulé. Rumeurs qui ont été confirmées, quelques heures plus tard, par l’agent du joueur.

Or, Julien assure que cette demande n’a aucun lien avec la décision de lui permettre d’affronter les Canucks.

«On avait l’intention de l’utiliser ce soir. Ça faisait partie de notre plan, a indiqué le Franco-Ontarien. Ce qui est sorti ce week-end, ce sont des stratégies d’agents qui souhaitent mettre de la pression sur les équipes. Ce n’est pas ce qui va nous déranger ou nous faire changer d’idée.»

Anderson à son poste

C’est Brett Kulak qui cèdera sa place au jeune ontarien. Julien a assuré n’avoir rien à lui reprocher, même s’il a écopé de deux punitions samedi soir.

«Il faut permettre à Victor Mete de jouer. C’est l’unique raison. C’est le genre de rotation qu’on risque de voir, avec certains joueurs, au cours de la saison», a soutenu Julien.

Par ailleurs, Josh Anderson et Jesperi Kotkaniemi seront bel et bien à leur poste ce soir. Anderson avait été retiré du match et renvoyé chez lui par mesure préventive au cours de la deuxième période, alors que Kotkaniemi avait été solidement frappé à la tête par Dillon Dube.

Deux tests négatifs de COVID-19 ont confirmé qu’il y avait eu plus de peur que de mal dans le cas d’Anderson.

L'attaquant Joel Armia ne prendra pas part à la rencontre, lui qui est à l'écart du jeu depuis plus d'une semaine. Il a toutefois encore une fois patiné une vingtaine de minutes avant ses coéquipiers.

Carey Price reprendra sa place devant le filet du CH au cours de cette première de deux parties en autant de soirs entre les deux équipes. Les hommes de Claude Julien ont amassé cinq points sur une possibilité de six durant leur passage en Colombie-Britannique un peu plus tôt cette saison, marquant au passage 17 buts.

Toutefois, le CH a été muselé par les Flames de Calgary et Jacob Markstrom, samedi dernier, subissant un revers de 2 à 0. L’équipe est malgré tout au deuxième échelon de la section Nord de la LNH grâce à une récolte de 12 points. Les Canucks, troisièmes de la même section, ont le même nombre de points, mais ont disputé trois matchs de plus.