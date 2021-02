Afghanistan: au moins deux morts dans une série d'explosions à Kaboul

Kaboul | Au moins deux personnes ont été tuées et quatre autres blessées mardi à Kaboul dans l'explosion en début de matinée de plusieurs bombes fixées à des véhicules, a-t-on appris de source policière afghane.

Ces attentats matinaux, à une heure de grande affluence sur les routes de la capitale, sont devenus l'une des tactiques préférées des insurgés.

Deux personnes ont été tuées et deux blessées dans une première explosion, et deux policiers blessés dans une autre attaque, a indiqué Ferdaws Faramarz, le porte-parole de la police de Kaboul.

Une troisième explosion à Kaboul n'a pas fait de victime.

Un véhicule de la police a aussi été visé dans la province de Parwan, au nord de la capitale, là encore sans que l'explosion fasse de victime, selon la police.

Les assassinats ciblés de journalistes, personnalités politiques et défenseurs des droits, sont devenus de plus en plus fréquents ces derniers mois en Afghanistan.

Même si l'organisation État islamique a revendiqué certaines de ces attaques qui ont semé la peur et le chaos dans le pays, Kaboul et Washington les imputent aux talibans.

Les pourparlers de paix ouverts en septembre à Doha entre les talibans et le gouvernement afghan pour mettre fin à deux décennies de guerre avancent au ralenti.

La recrudescence des violences à Kaboul et dans plusieurs provinces afghanes a conduit l'administration du président américain Joe Biden à annoncer un réexamen de l’accord signé en février 2020 à Doha avec les insurgés, qui prévoit le retrait total des troupes américaines d’ici mai.