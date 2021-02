Avenir du français: on ne peut ignorer le problème de la dénatalité

Un auteur s’inquiétait récemment de notre avenir national dans l’Action nationale. Il écrivait que pour maintenir à long terme le poids relatif des francophones québécois, il faudrait que les transferts linguistiques des immigrants se fassent à 90% environ vers le français et que les francophones n’en effectuent pas globalement vers l’anglais. Il ne mentionnait aucune autre condition.

Or, afin d’assurer le maintien du français chez nous, il faudra d’abord que des habitants y soient et la parlent. La diminution progressive des francophones devrait nous nous inquiéter.

Un taux de natalité qui inquiète

Le taux de natalité moyen depuis 1965 au Québec est de 1,73 enfant par femme, avec un creux de 1,36 en 1987. Selon les prévisions, à partir de 2032, le nombre des décès dépassera celui des naissances. Le renouvellement de la population ne sera plus assuré.

De fait, il faut un taux de 2,1 enfants par femme pour atteindre cet équilibre. Certains prévoient même un Québec de quatre millions d’habitants en 2100. Difficile à croire, mais il faut noter que le groupe francophone est passé de 79% en 1971 à 64% en 2014, qu’il descendrait à 50% en 2042 et à 45% en 2050.

On ne peut parler alors de l’avenir du français chez nous et ignorer le phénomène de la dénatalité ? Comment expliquer le quasi-silence sur cette question de la part des dirigeants politiques, des influenceurs et des défenseurs de la langue ? Craint-on de se faire rappeler que les Québécoises ne sont pas des « poules pondeuses » ni les Québécois des « étalons » ?

En 1981, René Lévesque a fait des promesses électorales « natalistes » et des femmes progressistes ont alors dénoncé son projet.

En 1985, le Conseil du statut de la femme a même répondu à la Commission parlementaire de la culture qui s’inquiétait du manque de main-d’œuvre : « S’il y a un problème, réglez-le par l’immigration, pas par une politique nataliste. » Comment expliquer une telle prise de position de la part de personnes responsables ? Car c’était confier le problème à des populations étrangères.

Nos grands-parents ont eu trop d’enfants, paraît-il, mais ils ont réussi à mettre en échec, pendant plus de deux siècles, la politique assimilatrice des Britanniques et l’immigration massive destinée à faire du Québec un territoire majoritairement anglophone. Sans leur fertilité exceptionnelle, nous serions aujourd’hui une minorité négligeable. La faible fécondité actuelle est préoccupante.

Le problème soulevé dans le passé

Il est bon de rappeler que certains et certaines se sont déjà inquiétés de la question.

Bernard Landry a écrit au sujet de l’avenir économique du Québec: « ... on a un défi monstrueux, qui est la démographie... la population vieillit avec le résultat qu’on manque de main-d’œuvre. »

Le sociologue Gérard Bergeron a déjà constaté : « ... il est un seul argument objectif, irréfutable, qui milite pour l’indépendance : c’est notre décroissance démographique. / Nous avions la langue, la religion, le nombre. ... Nous perdons le nombre à un rythme qui décroît plus rapidement que dans les autres régions canadiennes : nous ne pouvons compenser cette perdition par l’addition de l’immigration francophone ou francophonisante. »

Lise Payette avait posé la question : « Nous ne faisons plus d’enfants, en tous cas pas assez pour renouveler la population... Il y a même des gens pour dire que nous allons disparaître... Pouvons-nous recommencer à faire des enfants ? »

Pour sa part, Denise Bombardier s’interroge : « Dans cet effondrement linguistique, l’un des plus bas taux dans le monde, n’y a-t-il pas aussi l’expression d’une désespérance collective ? »

Somme toute, rien de bien encourageant !

Le gouvernement doit agir

Certains ont fait des suggestions pour corriger la situation actuelle. Ainsi, en 2005, le président de l’Ordre des médecins, Yves Lamontagne, a suggéré l’abandon de la gratuité de la vasectomie et de la ligature des trompes puisqu’on est loin d’une maladie.

De con côté, Bernard Landry a mentionné en 2007 que le Québec avait le plus haut taux de ligatures et d’avortements en Occident. C’est un championnat à noter.

Nos penseurs doivent s’exprimer sur la natalité. Ils doivent agir dans la mesure de leurs moyens et par des actions appropriées. Le gouvernement doit adopter une législation propre à soutenir les familles désireuses d’avoir des enfants grâce à une aide financière ou sociétale. La natalité est un impératif, un «must», s’il faut parler anglais. Elle est indispensable à notre survie. Elle doit faire partie de la panoplie des solutions à envisager.

Deux membres de la Société nationale des Québécois et Québécoises de la capitale

Robert Auclair

Gaston Bernier

Québec