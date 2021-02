MADDALENA, Giovanni



Aux soins palliatifs hôtel de Laval, le 29 janvier 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Giovanni Maddalena, demeurant à Laval et autrefois de Terrebonne.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Rita Di Giusto, ses enfants Guido (Nathalie), Valentina (Miézan), ses petits-enfants Tania, Nicla, Mirko et Gabrielle, ses arrière-petits-enfants Frédéric et Ugo, ses soeurs, Adriana et Ada, neveux, nièces, autres parents et amis en Italie et au Canada.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 février 2021 de 16h à 19h à la :939, RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1www.salonsfunerairesguay.comUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 18h30 au salon.Compte tenu de la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement la famille recevra sur invitation seulement.