Canadien: Serge Savard croit en l'édition de cette année

L'édition 2020-2021 du Canadien de Montréal impressionne grandement Serge Savard.

C'est ce que l'ancien directeur général a déclaré lors de son entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi, sur les ondes de TVA Sports.

«On s'attendait à une meilleure équipe avec tous les changements. On avait une petite équipe et on est maintenant parmi les plus grosses formations. Quand tu ajoutes un gars comme [Josh] Anderson, ça améliore une équipe. Il y a deux ou trois ans, on disait que c'était faible à la position de centre. Maintenant, on a [Nick] Suzuki et [Jesperi] Kotkaniemi. Ce sont nos centres pour l'avenir. Un gars comme [Phillip] Danault est maintenant sur le troisième trio. Je m'attendais à ce que le club se débrouille bien, mais il faut faire attention. On a souvent eu des bons débuts et ça se compliquait par la suite. Mais, on a réellement une équipe différente.»

Savard a louangé Marc Bergevin pour les changements apportés pendant la saison morte. Il a également eu de bons mots pour Suzuki. Selon lui, l'ancien choix de première ronde des Golden Knights sera bon pendant de nombreuses années.

«C'est rafraichissant de voir ça. C'est un joueur très talentueux. Bergevin, il faut lui donner ça, il a fait un excellent travail avec les échanges. On l'a critiqué beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de choix au repêchage dans l'équipe, mais on a été cherché des bons joueurs. C'est de très bonne augure pour les prochaines années.»

En ce qui concerne la brigade défensive, celui qui a été le DG du CH de 1983 à 1995 adore ce qu'il voit.

«Moi ce que j'aime, c'est qu'on a une grosse équipe. Avec la qualité des défenseurs que nous avons, au lieu de surtaxer Weber, on peut lui donner moins de temps de glace. De cette façon, il a plus d'énergie.»

Si Savard ne veut pas s'emballer trop rapidement en parlant de grands honneurs, il estime que la formation de Claude Julien a ce qu'il faut pour faire un bon bout de chemin lors des séries éliminatoires.

«On a une équipe intéressante. Ils vont certainement vouloir s'améliorer encore avec un changement ou deux. Je pense qu'on a une équipe pour aller loin.»