ComediHa! Fest réunit 82 700 spectateurs

L’édition virtuelle du festival d’humour ComediHa ! Fest, qui s’est terminée jeudi dernier, a attiré pas moins de 82 700 spectateurs sur ComediHa.TV.

L’organisation a fait un calcul pour estimer le nombre de spectateurs par rapport au nombre de liens vendus, puisque plusieurs personnes du même foyer pouvaient regarder un seul lien.

Josée Charland

Directrice

La directrice du festival, Josée Charland, s’est dite « très heureuse du résultat » de cette première expérience numérique.

Malgré la pandémie, le ComediHa ! Fest a pu présenter ses six galas, la soirée d’ouverture du ComediHa ! Club, ainsi que le Show mystère de Phil Laprise.

« Ce fut un tour de force en termes d’accueil et de logistique, et tous, tant les artistes que les artisans, ont été impressionnés et heureux de se retrouver sur place pour l’occasion. Le fait de pouvoir exercer notre métier à nouveau dans un semblant de normalité fut très salvateur », a-t-elle dit.

Enregistrés au Capitole de Québec, les galas ComediHa ! seront diffusés dès le 5 février, 21 h, à ICI Télé, avant d’être rediffusés sur Canal D.