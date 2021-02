ST-GELAIS

Sr MARCELLE, m.i.c.

(Saint-Jean-Eudes)



Au Pavillon Délia Tétreault des Soeurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception, est décédée le 15 janvier 2021 à l'âge de 94 ans, Sr Marcelle St-Gelais, m.i.c., fille de François St-Gelais et de Adèle Chamberland.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa soeur Mme Renée St-Gelais, sa belle-soeur Mme Nicole Côté, son beau-frère M. Raymond Laverdure, plusieurs neveux et nièces, des cousins et cousines ainsi que de nombreux amis(es).Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, les funérailles seront célébrées en privé le jeudi 4 février 2021, à lade L'Immaculée-Conception100 Place Juge Desnoyers, LavalDes dons pour nos missions seraient appréciés les faire parvenir à: Maison Généralice, 121 Avenue Maplewood, Outremont, QC, H2V 2M2.Vous pouvez vous unir à nous en allant sur notre site Missionaires de l'Immaculée-Conception et cliquer décès (www.soeurs-mic.qc.ca).