Il faut encourager les éleveurs «responsables», croit Anima-Québec

Les règlements municipaux actuels encouragent les usines à chiots et nuisent aux éleveurs « responsables », déplore un organisme qui veille au bien-être des animaux et qui voudrait que les élevages certifiés soient acceptés hors des zones rurales.

« La période de gestation d’un animal ne change pas, même si la demande augmente. Les éleveurs responsables ne font pas plus de portées : ils mettent les clients sur la liste d’attente. Ceux qui fournissent, il y a des animaux qui souffrent en arrière de ça, et beaucoup », craint le président d’Anima-Québec, Jean-Marc Léveillé.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les chats et les chiens partent comme de petits pains, se désole l’organisme.

Et malgré leur bon vouloir pour trouver un éleveur « responsable », ceux qui se cherchent un compagnon à quatre pattes doivent souvent se rabattre sur les petites annonces, sans pouvoir s’assurer de leur fiabilité.

Difficile à trouver

Le problème, c’est que beaucoup d’éleveurs certifiés qui n’élèvent que quelques chiens en milieu urbain ne peuvent plus s’afficher sur internet depuis que leur ville a modifié le règlement, limitant le nombre d’animaux à domicile.

Par exemple, à Saint-Lin–Laurentides, dans Lanaudière, on prévoit un maximum de deux chiens dans certaines zones, déplorent Tessa Robillard et sa conjointe, Josée Arsenault, qui élèvent pourtant des Cavaliers King Charles chez elles depuis plus de 10 ans.

Aménagée en conséquence, leur maison suit les normes les plus strictes en matière de santé animale et leurs bêtes sont suivies par un vétérinaire. Elles assurent n’avoir jamais eu de problème avec les voisins. Malgré cela, le couple pourrait se faire retirer ses sept petits chiens si la famille ne déménage pas bientôt.

« Les villes bloquent tous les élevages comme nous, mais délivrent des permis d’élevage en zone rurale », explique Mme Robillard, en précisant qu’il ne faut que de l’eau, de la nourriture et un toit chauffé pour obtenir le permis d’élevage à haut volume.

Proactif

Pour remédier à la situation, Anima-Québec propose aux différentes municipalités de certifier lui-même les éleveurs sous les normes les plus strictes, et d’assurer un suivi serré. Le nombre maximal de chiens serait par ailleurs défini par la grandeur de l’habitation et du terrain.

« On demande juste aux villes de nous laisser faire une gestion responsable des éleveurs. Ceux qui font ça comme il le faut, il faut les encourager, pas leur nuire », croit M. Léveillé, qui déplore cependant n’avoir aucune écoute de la part des municipalités concernées.

« On va se ramasser avec des méchants problèmes dans nos refuges dans les prochaines années, car un animal qui est mal socialisé devient une nuisance, donc les gens s’en débarrassent, soupire-t-il. On est toujours en mode réaction. Ce qu’on demande aux villes, c’est d’ouvrir la porte à la proactivité. »