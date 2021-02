Joe Pavelski gâche les débuts le Laine

Propulsés par l’attaquant Joe Pavelski, les Stars de Dallas ont défait les Blue Jackets de Columbus 6 à 3, mardi soir, au Nationwide Arena.

En première période, l’Américain de 36 ans a fait ce qu’il fait de mieux, c’est-à-dire rediriger un tir de la pointe derrière le gardien adverse.

Pavelski a récidivé lors de l’engagement suivant, en marquant sensiblement de la même manière. Avant la fin de l’engagement médian, le vétéran a aussi fourni des mentions d’aide sur les buts de Jamie Benn et d’Alexander Radulov (filet désert).

Denis Gurianov et Radek Faksa ont également trompé la vigilance du gardien Joonas Korpisalo, qui a été retiré du duel après 33 minutes de jeu.

Du côté des Blue Jackets, il s’agissait du premier match de l’attaquant Patrik Laine. Le Finlandais avait été acquis des Jets de Winnipeg le 23 janvier dernier.

Le nouveau venu a été utilisé pendant plus de 20 minutes et n’a pas obtenu de points. Il a terminé sa soirée de boulot avec un différentiel de -2 et décoché deux tirs en direction de la cage de Jake Oettinger.

Le jeune gardien de 22 ans a réalisé 23 arrêts dans la victoire, lui qui a été déjoué par Seth Jones, Mikhail Grigorenko et Dean Kukan.

Les Stars et les Jackets se retrouveront jeudi soir, toujours au domicile de la formation de l’Ohio.

Un bon début de match suffit aux Jets

Au Bell MTS Place, les Jets de Winnipeg ont inscrit trois buts en première période, maintenant le cap pour battre les Flames de Calgary 3 à 2.

Trevor Lewis, Derek Forbort et Nikolaj Ehlers ont été les auteurs de ses réussites. Dans le cas des deux premiers buteurs, il s’agissait de leur premier filet de la saison.

C’est Matthew Tkachuk qui s’est assuré de la réplique du club albertain. Il a ainsi obtenu ses quatrième et cinquième buts de la présente campagne. La petite peste a maintenant amassé huit points (cinq buts, trois aides) en neuf parties depuis le début des hostilités dans le circuit Bettman.

Les deux formations de l’unifolié se retrouveront jeudi soir pour le dernier duel d’une série de trois. Les Flames avaient remporté le premier match, lundi soir.