La Coupe Rogers devient l’Omnium Banque Nationale

Tennis Canada a annoncé mardi avant-midi que la Coupe Rogers, présentée annuellement à Montréal et Toronto, s’appellera désormais l’Omnium Banque Nationale.

L’événement doit avoir lieu cette année après que la pandémie de coronavirus eut contraint les organisateurs à l’annuler en 2020. L’élite féminine du tennis mondial se présentera au Stade IGA, tandis que les hommes se donnent rendez-vous dans la Ville Reine.

La Banque Nationale a été associée à ce sport dans les dernières années, notamment à Québec, où elle a commandité le tournoi féminin au PEPS de l’Université Laval tenu l’automne jusqu'en 2019. Son nom est aussi relié aux Internationaux de tennis junior de Repentigny et à des compétitions du circuit Challenger.

«Tennis Canada et la Banque Nationale font équipe depuis déjà plusieurs années et nous sommes ravis de pouvoir développer ce partenariat au cours des 10 prochaines années. Les valeurs de nos deux organisations se complètent et nous partageons le désir d’inspirer toute une nation grâce au sport, a déclaré par voie de communiqué Eugène Lapierre, directeur du tournoi de Montréal. Nous partageons une vision de ce que nous voulons pour nos tournois qui jouissent déjà d’une excellente réputation auprès des joueurs de l’ATP et de la WTA ainsi que de notre clientèle.»

«Nous ne pourrions être plus heureux de compter sur la Banque Nationale comme nouveau commanditaire en titre pour nos tournois ; ce partenariat changera la donne, a ajouté Michael Downey, président et chef de la direction de Tennis Canada. La Banque Nationale nous accordera également un prêt sur mesure pour nous permettre de recommencer à investir dans le développement du tennis et dans nos tournois. Je me souviens qu’en août dernier, Louis Vachon, le président et chef de la direction de la Banque Nationale, m’a dit “nous sommes derrière vous” à un moment où nous étions confrontés à des répercussions financières de la pandémie de COVID-19.»