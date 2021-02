La science chinoise

Plusieurs parlent de nationalisme vaccinal ces jours-ci, craignant que certains pays ne soient impliqués dans une course pour accéder au plus grand nombre de vaccins possible. Décevant bien sûr, mais hautement prévisible. Les vaccins sont considérés par l'ensemble du monde occidental comme notre portail collectif vers une sorte de normalité. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a fait part à juste titre de ses préoccupations concernant la thésaurisation des vaccins.



Pendant ce temps, la même agence mondiale a envoyé une équipe pour examiner les origines de la pandémie de coronavirus. Les premières visites ont été effectuées cette semaine dans un marché alimentaire de la ville chinoise de Wuhan, là où plusieurs pensent être le site d’éclosion de la pandémie mondiale. Même si l’enquête ne produira pas beaucoup d’éléments de preuve concernant l’origine de la pandémie, du moins pas à ses débuts, la Chine démontre à quel point sa machine à propagande fonctionne à merveille.



Au cœur de la pandémie, alors que le monde entier considère Wuhan comme le site d’origine ou «Ground Zero», la Chine a adopté un discours très différent. Depuis des mois maintenant, le gouvernement chinois a publié des rapports sur les aliments importés et les produits contaminés par la COVID-19. L’été dernier, Pékin a accusé le Brésil d'exporter des produits contaminés par la COVID-19. Un échantillon d'ailes de poulet congelées importées du Brésil a été testé positif dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine. Cela s'est produit en août et cette annonce était la dernière d'une série de rapports faisant état de produits alimentaires importés contaminés.



Encore une fois à l'automne, Pékin a exhorté les entreprises chinoises à interrompre les importations de produits surgelés en provenance de pays durement touchés par la pandémie alors que les craintes continuaient de monter quant à la possibilité de transmission par les emballages alimentaires. Selon les autorités chinoises, les premières infections asymptomatiques locales ont été détectées lorsque quelques travailleurs portuaires de la ville de Qingdao, chargés du déchargement des fruits de mer surgelés, ont été testés positifs à la COVID-19. La Chine a continuellement suggéré que le pays était et est toujours victime d'aliments surgelés contaminés importés. Cela, même si la science sur le virus est maintenant plus développée qu'il y a onze mois, tout comme les connaissances quant à sa capacité de survie. Effectivement, la contamination par les chaînes d'approvisionnement alimentaire a été trouvée hautement improbable. En fait, il n'y a pas eu un seul cas connu depuis le début de la pandémie jusqu'à présent, à l’exception bien sûr de la Chine.



La Chine joue effectivement la carte de la peur et ce, avec succès. Depuis que la Chine a été frappée par le scandale de lait contaminé à la mélamine en 2008, les consommateurs du pays se sont toujours méfiés de la sécurité de leurs aliments nationaux. À l'époque, le pays accueillait les Jeux olympiques de Pékin et le gouvernement hésitait à divulguer quoi que ce soit, ne voulant pas de distraction. Bref, la tactique alors choisie était la dissimulation. Aujourd’hui, en pleine pandémie, la Chine a clairement choisi le nationalisme de gestion des risques en matière de sécurité alimentaire. La Chine essaie de se présenter comme la protectrice du mal envers tous ses citoyens. La pandémie est ainsi utilisée et présentée comme une menace contre le peuple chinois.



D'après certains rapports, cela semble fonctionner. L'accent mis sur la discrimination à l'égard des aliments importés est passé au commerce de détail. De nombreux détaillants alimentaires en Chine séparent maintenant les produits importés des produits nationaux. Les acheteurs verront des sections distinctes pour les produits importés, afin de les protéger de la menace de l'inconnu. De cette façon, la Chine, l’une des nations commerçantes les plus actives au monde, permet désormais aux consommateurs d’atténuer eux-mêmes leurs risques lorsqu'ils achètent leur nourriture au détail.



La pandémie a modifié de nombreuses règles préalablement en place, notamment la manière dont les régulateurs gèrent les risques perçus liés à la sécurité alimentaire. Cependant, ne vous y trompez pas : la machine de propagande chinoise est en pleine vigueur. Quant à l’enquête menée par l’OMS, elle ne sera rien de plus qu’une chasse aux sorcières. L'épidémie ayant commencé il y a déjà plus d'un an, la probabilité de prélever des échantillons clés et mener des études épidémiologiques génétiques sera presque impossible. La plupart des preuves critiques étant probablement aujourd’hui disparues, et ce délibérément ou non.



La Chine a autorisé la visite à Wuhan pour une raison et une seule raison. Il ne s’agit pas du virus ou de comprendre comment tout a commencé. Il s'agit de la perception envers la Chine et de sa tentative à modifier l'histoire de l'origine de la pandémie de COVID-19. La science n’est peut-être pas du côté de la Chine. Mais la seule chose que nous avons apprise jusqu'à présent au cours de cette pandémie, c'est que la science liée au virus a été, la plupart du temps, politisée. Et c'est ce que fait la Chine.