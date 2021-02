L’adaptation québécoise de «Love Island» reportée

Il faudra patienter pour voir l’adaptation québécoise de «Love Island».

Alors que les tournages étaient prévus pour ce printemps, Québecor Contenu et Productions Déferlantes annoncent mardi le report de la production à l’automne 2021.

Les flirts des célibataires de «Love Island» devaient être filmés aux Îles Canaries, en Espagne. L’interdiction de vols partant du Canada à destination des Caraïbes et du Mexique, en vigueur depuis dimanche, au moins pour les trois prochains mois, compliquait la tâche de l’équipe de la téléréalité.

«Même si toutes les mesures sanitaires avaient été respectées selon les normes en place au moment du tournage, nous jugeons plus responsable de reporter le début de la production à l’automne dans le contexte actuel», ont laissé savoir Québecor Contenu et Productions Déferlantes, mardi.

Le recrutement de candidats pour la mouture bien de chez nous de «Love Island» s’était amorcé en novembre dernier et le processus de production de l’émission était bien enclenché, mais se trouve donc interrompu pour l’instant.

«Love Island» est à l’origine un concept britannique, dans lequel des âmes esseulées de 20 à 30 ans forment des couples sous le soleil en se basant uniquement sur leurs préférences physiques. De nouveaux joueurs et joueuses musclé(e)s et bronzé(e)s entrent sans cesse en scène, risquant à tout moment de briser les duos établis et changer la dynamique de groupe, et le téléspectateur peut intervenir sur le déroulement du jeu au moyen d’une application.

Le format de «Love Island» a déjà été adapté dans une vingtaine de pays, dont l’Australie, la France, l’Allemagne et l’Angleterre.