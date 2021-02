En cet après-midi du 2 février, maintenant qu’on a fini d’argumenter pour savoir si, oui ou non, la marmotte a vu son ombre, il ne nous reste plus qu’à attendre 17h pour le point de presse de M. Legault.

Très attendu, ce point de presse. J’avoue avoir boudé les derniers, parce qu’ils ne nous annonçaient rien qui vaille pour le moral. Ils nous donnaient plutôt l’impression de recevoir une sentence.

En revanche, celui-ci risque d’allumer un rayon d’espoir.

La réouverture de certains commerces nous ferait grand bien au moral. Nous sommes plusieurs à différer d’opinion avec le gouvernement sur ce qui est jugé essentiel.

C’est fou ce que l’éventualité d’une visite chez le coiffeur peut faire rêver...

Il neige à plein ciel, au son des chenillettes qui déblaient les trottoirs et de la pelle qui passe dans la rue en tassant la neige contre les voitures, j’attends 17h...

Ce ne sera pas le Pérou, soyons réalistes. Nous serons encore soumis au couvre-feu.

En plein cœur de l’hiver, c’est un moindre mal et, comme les cinémas et les salles de spectacle ne risquent pas de rouvrir...

Les restaurants non plus, d’ailleurs. Oublions le petit souper au resto en tête à tête pour la Saint-Valentin. On pourra commander quelque chose de bon à emporter ou à se faire livrer. Un geste qui encouragerait nos restaurateurs.

Quelle vie, quand même... On ne peut pas oublier, ne serait-ce que quelques instants, que nous sommes prisonniers de cette crise. Les statistiques nous rappellent à l’ordre tous les jours. Le masque que l’on doit toujours avoir à portée de la main. Ce gel hydroalcoolique dont on s’enduit les mains plusieurs fois par jour.

Parlant d’alcool, le 1er février, pour plusieurs, commençait le défi des 28 jours sans alcool.

On trouve de tout, maintenant, sur les tablettes: des vins, des spritz, des gins, des rhums, des bières sans alcool. Il y a de quoi affronter ce défi sans trop se sentir en pénitence.

En ce qui me concerne, ce serait plutôt le défi 28 jours sans chialer qui me donnerait du fil à retordre.

Qui sait si le point de presse du premier ministre Legault ne me donnera pas un bon coup de pouce pour me lancer.