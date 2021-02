Le PQ demande la réouverture des gyms partout au Québec

En plus de demander la levée du couvre-feu dans certaines régions du Québec, le Parti québécois (PQ) demande au gouvernement de rouvrir les salles d’entraînement dans l’ensemble de la province, pour la santé des Québécois.

«C’est une journée importante aujourd’hui pour le Québec. À la lumière des chiffres dont l’on dispose, on demande la réouverture des gyms, des centres de conditionnement physique et la réouverture des sports qui peuvent être pratiqués en toute sécurité. De notre point de vue, oui les commerces c’est important, mais la santé mentale et physique des Québécois est tout aussi, sinon plus importante que la santé économique», a fait savoir le chef du parti, Paul Saint-Pierre Plamondon, lors d’un point de presse mardi matin.

