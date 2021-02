Plus de Luther King jr et moins de Malcolm X

Depuis la suspension de Verushka Lieutenant-Duval par l’Université d’Ottawa, je m’intéresse aux soubresauts provoqués par le recours à certains termes sensibles dans un cadre pédagogique. La situation actuelle me trouble comme citoyen, mais encore plus comme pédagogue et comme historien.

Si le sujet m’interpellait déjà, il m’a touché plus personnellement à la suite d’un incident impliquant une chargée de cours de l’Université McGill. Pourquoi? D’abord parce que cette fois l’action se déroule au Québec, mais également parce que j’ai été le professeur de la dame en question.

En compagnie d’un grand nombre de collègues, nous avons contribué à la formation de cette professeure. Le programme dont elle est issue vise à former des gens informés, sensés, altruistes, réfléchis, ouverts d’esprit et équilibrés. S’il nous arrive de ne pas atteindre les objectifs, dans le cas de cette jeune femme nous pouvions affirmer que c’était mission accomplie.

Tout comme pour Mme Lieutenant-Duval, nous avons ici une professeure dont les compétences et la sensibilité ne sauraient être questionnées. Quand on en vient à censurer ou à limiter des gens aussi bien intentionnés et respectueux, j’ai bien peur que l’enseignement supérieur n’abandonne sa vocation première.

Si l’Université McGill n’a pas suspendu sa chargée de cours, elle a malgré tout permis aux étudiants offensés par la lecture de certains textes de ne pas lire ces ouvrages. Une solution de compromis qui ne règle pas le fond de la question.

Lorsque j’élabore un plan de cours, que je décide des thèmes à aborder ou que je propose des lectures, je le fais toujours à la lumière de leur pertinence historique. Jamais je ne me permettrais de glisser un titre ou un sujet uniquement en raison de son caractère provocateur ou pour mousser les inscriptions à mon cours.

De plus, impossible d’ignorer dans mes préparatifs que notre société et nos salles de classe sont de plus en plus diversifiées. Il va de soi qu’il faut être à l’affût et encourager le dialogue.

Une fois considérés les enjeux et les sensibilités, il ne devrait y avoir qu’une seule question à considérer avant de commencer un cours : comment puis-je mieux servir mes étudiants tout en étant le plus juste envers le sujet abordé? En effaçant l’histoire et en me privant du vocabulaire propre à chaque époque?

Comme pédagogue ou comme historien, je trouverais insensé de priver mes étudiants du fascinant documentaire de l’haïtien Raoul Peck sorti en 2016 et intitulé I’m not your negro. On y présente la lutte pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs américains, mais à la lumière de la pensée et des observations de l’écrivain James Baldwin. J’ai déjà utilisé ce document en classe et j'entends répéter l’expérience. Par contre, je connais des collègues qui ont peur.

Si on s’en remet aux décisions de l’Université d’Ottawa ou de l’Université McGill, mes étudiants ne seront pas obligés de prendre connaissance de ce document ou, pire, je pourrais être suspendu. Devrais-je pour autant ignorer ce petit bijoux de documentaire et un auteur majeur qui a fréquenté et influencé les leaders de la lutte des Noirs? Un Noir qui parle des Noirs aux Noirs ainsi qu’à un public plus large? Quelle belle opportunité d’apprentissages et de discussions!

Le racisme et la violence des années 1950 et 1960 sont des réalités dures et brutales. Pour bien en saisir tous les contours, il faut parfois se résoudre à utiliser un vocabulaire qui rappellent le mépris ou la cruauté.

Si j’ai choisi d’ajouter ma voix à celles qui se sont déjà manifestées sur le sujet, c’est que je crois que nous devons être solidaire face à décisions que nous pourrions regretter. Autant je veux qu’on écoute et respecte des représentants des minorités qui peuvent être ébranlés, autant je crois que nous faisons fausse route en nous censurant ou en évitant des documents historiques.

Une dernière chose m’agace dans le débat. Si je ne doute pas que la majorité des étudiants qui ont déposé des plaintes ou manifesté un profond malaise l’ont fait en toute bonne foi, j’en soupçonne un petit nombre d’agir ainsi pour faire plier le système. Alors qu’on devrait établir les bases de meilleurs échanges, ceux-là ne cherchent aucun compromis et ne semblent pas intéressés par le «vivre ensemble».

En observant ces activistes, je n’ai pu m’empêcher de penser aux différends qui opposaient les meneurs de la lutte pour la reconnaissance des droits civiques aux États-Unis. L’histoire ne se répète jamais de la même manière, mais leur intransigeance me rappelle celle de Malcolm X à une certaine époque.

Chez celui-ci, point d’ouverture envers ceux qui ne sont pas noirs, plutôt la quête d’une version du Black Power, du pouvoir noir. Si Malcolm X avait raison sur le fond, sur le racisme qui a marqué l’histoire de son pays, il s’est à mon avis trompé sur la manière. À cette option, je préférerai toujours celle de Martin Luther King. Si le premier est peut-être nécessaire pour éveiller ou choquer, nous avançons collectivement grâce au second.