Procès de la fille d’un Hells : le chauffeur de taxi n’a rien perçu

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | Le chauffeur de taxi qui a déposé deux jeunes femmes à leur voiture quelques minutes avant qu’elles soient impliquées dans une collision mortelle n’a remarqué aucun symptôme d’état d’ébriété chez elles.

Pas d’odeur d’alcool, pas de difficulté d’élocution, pas de démarche chancelante: Amine Djalal n’a rien constaté d’hors de l’ordinaire dans le comportement de Karell Tanguay et son amie Olivia Drozdoski Richardson, le 15 juillet 2018.

« Elles étaient joyeuses, elles ont passé un bon moment au festival des Régates », a témoigné le chauffeur de taxi de 55 ans ce matin au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.Or, à peine quelques minutes après que Karell Tanguay ait pris le volant de sa Nissan Juke, elle aurait causé une violente collision frontale qui a coûté la vie à sa meilleure amie de 22 ans sur la route 132, à Saint-Stanislas-de-Kostka, en Montérégie.

Le couple qui prenait place dans l’autre véhicule a subi de graves blessures.

La femme de 24 ans, qui est la fille du vétéran Hells Angel Yvon Tanguay, subit actuellement son procès pour conduite dangereuse, conduite avec les facultés affaiblies et conduite avec plus de 80 mg d’alcool, toutes ayant causé la mort et des lésions.

Plus de détails à venir...