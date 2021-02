Quand deux enfants deviennent des ennemis

Nous vivons une situation difficile à la maison. Ça avait démarré avant la pandémie, mais on dirait que la promiscuité n’a fait qu’empirer les choses. Pour vous permettre de comprendre, disons que mon mari et moi avons deux enfants, un garçon de 16 ans et une fille de 14.

Il y a toujours eu une certaine rivalité entre eux, mais rien qui vaille la peine de s’en faire. Mon mari voyait à calmer notre fils quand ça se gâtait, et je faisais pareil de mon côté avec notre fille. Il faut dire que j’avais la tâche plus facile, puisqu’elle était rarement à l’origine des conflits.

Vers l’âge de 12 ans, plus ou moins consciemment, notre fils a décrété que sa sœur équivalait à une forme de nuisance. Il ne l’a pas fait officiellement avec des paroles, mais par son attitude à son endroit. Quand elle entrait dans sa bulle à lui, soit il l’ignorait, soit il la méprisait en lui lançant des remarques destructrices sur sa façon de se comporter, de s’habiller ou de parler. Ce qui avait pour résultat de la rendre irritable et geignarde. Et par la suite, elle répliquait en le harcelant encore plus pour qu’il s’occupe d’elle. Ça a donné lieu à des chicanes mémorables que mon mari prenait avec un grain de sel, sous prétexte que ça se passait de même dans sa famille et qu’il n’en est pas mort pour autant.

Mais avec l’enfermement dû à la pandémie, le phénomène s’est amplifié, et notre fils est devenu carrément méchant envers sa sœur, et je ne sais plus comment gérer ça. Avec un mari qui refuse de contraindre son fils à changer de ton avec elle et avec deux enfants qui sont comme le feu et l’eau, je ne sais plus comment me comporter. C’est quoi ma solution ? Est-ce que je dois laisser aller ou sévir ?

Anonyme

La solution ne peut pas dépendre que de vous, elle doit être d’envergure familiale. Votre mari va devoir s’impliquer et vous devrez sévir face à un garçon dont le comportement est devenu inacceptable. Toute insulte ou parole malveillante devrait être sanctionnée sur-le-champ, sinon vous n’en sortirez jamais.

Une thérapie familiale me semble s’imposer rendu où vous en êtes. Tout comme il faut que vous vous investissiez en tant que parents pour calmer la donne et faire comprendre à votre garçon que ce n’est pas parce qu’il a vite perdu son espace privilégié d’enfant unique pour faire de la place à sa sœur que ça lui donne le droit de lui manquer de respect. Et plus tôt vous agirez, plus vite le calme reviendra.