Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 3 février:

«Trafics illicites»

Afin de subvenir aux besoins de ses deux filles qu’elle élève seule depuis qu’elle a quitté son mari violent, une jeune mère quitte l’Ohio pour la Floride où elle plonge dans l’univers commercial de la drogue en devenant trafiqueuse de marijuana. Suspense porté par Anna Paquin.

Mercredi, 10 h, MOI ET CIE.

«Le championnat de pâtisserie junior»

Les jeunes cuistots sont de retour pour une deuxième saison. Ils ont des idées, de l’entrain... et la dent sucrée! Pour le premier défi de la saison, Duff Goldman et Valerie Bertinelli demandent aux 10 enfants de la cuisine de préparer une tarte rehaussée d’une crème glacée maison.

Mercredi, 18 h, Zeste.

«Île Maurice, la douceur de l’océan Indien»

Connaissons-nous bien l’île Maurice? Certes, les paysages qu’on retrouve dans cet endroit situé entre l’Afrique et l’Asie sont somptueux, en grande partie grâce aux plages de sable blanc. Or, comme le prouve ce documentaire, ce lieu à faire rêver a vécu de grands chamboulements.

Mercredi, 19 h, Réseau France Outre-mer.

«Willie»

Documentaire mettant en lumière le parcours du Canadien Willie O’Ree, premier hockeyeur noir à prendre part à un match de la LNH, en 1958. Cet homme déterminé, descendant d’esclaves en fuite, a inspiré bien des gens grâce à un parcours unique. Son héritage est aussi colossal.

Mercredi, 20 h, Télé-Québec.

«DUFF»

Élève du secondaire sans histoire, Bianca Piper apprend qu’elle est qualifiée de dodue utile franchement fade (DUFF) entre les murs de l’école. Elle tente alors de changer son image, espérant du même coup pouvoir séduire le garçon qui lui plaît. Comédie dont le haut de l’affiche est tenu par Mae Whitman.

Mercredi, 20 h, Yoopa.

«Drôles de Véronic»

C’est le retour du mythique téléroman «Chambres en ville»... ou plutôt «Chambres en campagne», avec Véronic DiCaire et ses covedettes. Enchaînant caricatures, sketchs et parodies, l’artiste aux multiples talents présente une cowgirl aux prises avec des problèmes de coeur et dévoile ce que font certains en temps de pandémie.

Mercredi, 21 h 30, TVA.

«Complément d’enquête»

Si tant de gens fortunés peuvent vivre une vie princière dans de véritables palaces, c’est grâce à ces personnes qu’on appelle «les petites mains de l’hôtellerie de luxe». Afin de tâter le pouls d’un emploi de femme de chambre, une journaliste a voulu en relever les défis.

Mercredi, 21 h 50, TV5.