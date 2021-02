Roch Voisine se raconte

Après une première série, à l’automne, de quatre spectacles-entretiens bien accueillis, le concept mené par Monique Giroux, L’histoire de mes chansons, est de retour cet hiver avec quatre nouveaux invités. Mardi, Roch Voisine a ouvert le bal en racontant plusieurs anecdotes derrière les grands titres de sa carrière.

En novembre dernier, les Productions Martin Leclerc ont capté à Longueuil quatre spectacles-­entretiens avec Clémence DesRochers­­­, Stéphane Venne, Jean-Pierre Ferland et Yvon Deschamps­­­. Cette fois-ci, pour la nouvelle série, c’est au Théâtre Jean Duceppe que les tournages pour le web se font, cette semaine.

Avant de laisser la place à Renée Martel, Pierre Huet et Serge Fiori, c’est Roch Voisine qui s’est assis aux côtés de Monique Giroux. En belle forme, le chanteur a mentionné qu’il n’avait pas eu la chance d’être souvent repris par d’autres artistes, malgré ses 35 ans de carrière, 30 albums, 300 chansons et 15 millions d’albums vendus.

Hélène instrumental

Pour ce retour dans le passé, Roch Voisine avait lui-même choisi les chansons ainsi que les interprètes pour lui rendre ce sympathique hommage. Il a pris soin de sélectionner des titres qui avaient une belle histoire derrière eux, ainsi que ses succès incontournables. Mais, ô déception, pas de trace de La légende Oochigeas dans le lot... Dommage.

Bien sûr, le mégasuccès Hélène s’est retrouvé dans le spectacle, vers la fin. Roch Voisine a raconté à Monique Giroux avoir écrit la chanson pour une certaine « Hélène, de Repentigny » alors qu’il n’était qu’un simple joueur de hockey « de 17 ou 18 ans ».

« Et the rest is history, comme on dit, a ajouté l’auteur-compositeur. C’est une chanson qui a pris tellement de place. Ç’a été vraiment un raz-de-marée et ç’a commencé ici, au Québec. C’est difficile d’en parler parce que les gens ne peuvent pas comprendre. Depuis ce temps-là, cette chanson ne m’appartient plus. »

Après avoir admis l’avoir « massacrée au cours des années », Roch Voisine a décidé de confier cette populaire pièce à un quatuor à cordes. Et le résultat a été vraiment réussi, nous prouvant la force de cette mélodie. « Là, je comprends un peu plus pourquoi elle est restée ! » a lancé Roch après la prestation.

Tout de suite après, Ludovick Bourgeois arrivait sur scène pour reprendre l’un des autres gros succès de Roch, Darlin. Et la chanson avait tout à coup des paroles prophétiques : « Dans ta ville américaine, tu m’as mis en quarantaine ».

Mario Pelchat, Christian Marc Gendron, Nicola Ciccone, Cindy Daniel­­­ et Isabelle Boulay ont complété le tableau de cet hommage.

► L’histoire de mes chansons, avec Roch Voisine, sera sur lepointdevente.com le 4 mars. Les autres spectacles-entretiens de la série mettront en vedette Renée Martel (11 mars), Pierre Huet (18 mars) et Serge Fiori (25 mars).