Un 1000e match pour Shea Weber: «c'est spécial!»

Le capitaine du Canadien de Montréal Shea Weber disputera son 1000e match de saison régulière dans la Ligue nationale de hockey, ce mardi soir, contre les Canucks de Vancouver.

«Évidemment, c’est spécial, a commenté Weber, en matinée, lors d’une vidéoconférence. Quand tu es un enfant, tu rêves de jouer dans la LNH et le simple fait d’y arriver, c’est quelque chose de difficile. Maintenant, le fait de durer, ce n’est pas quelque chose que tu imagines.»

Weber a évidemment eu une pensée pour sa famille, ses amis, mais aussi ses coéquipiers, ses entraîneurs et le personnel des différentes équipes.

«Ma mère et mon père ont été mes plus grosses influences», a estimé le défenseur, qui aurait évidemment souhaité partager le moment avec ses proches.

Or, en raison de la pandémie de COVID-19, on devra trouver une façon originale de souligner cet exploit.

Encore les Canucks!

Au delà du plateau atteint par Weber, le Canadien et les Canucks s'affronteront par ailleurs pour une cinquième fois en 2020-2021, ce mardi soir. Le Tricolore tentera de continuer sa domination face à la formation de la Colombie-Britannique cette saison. Les hommes de Claude Julien sont en quête d’un quatrième gain consécutif face à leurs rivaux.

Le CH semble avoir le numéro des Canucks, ayant marqué 23 buts lors des quatre premières confrontations, dont la plus récente s'étant soldée par le pointage de 6 à 2 pour le Bleu-Blanc-Rouge, lundi. Thatcher Demko et Jake Allen devraient être devant le filet mardi, puisque c'est Braden Holtby et Carey Price qui étaient en uniforme, la veille.

Tyler Toffoli sera à surveiller, lui qui a inscrit six de ses sept buts cette saison face à son ancienne équipe. Le Tricolore pourchasse toujours les Maple Leafs de Toronto, au sommet de la section Nord. Le CH accuse un point de retard avec un match en main. De leur côté, les Canucks sont troisièmes de cette même section.