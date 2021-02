Une future coopération ratifiée entre Montréal et Toulouse

La Ville de Montréal a annoncé mardi la signature d’une entente de coopération avec la ville française de Toulouse pour relancer les secteurs majeurs de l’aérospatiale et de l’intelligence artificielle.

«Je suis très fière que Montréal occupe cette place sur la scène internationale et tisse des alliances qui favoriseront son développement économique et la création ou le maintien d’emplois bien rémunérés, à forte valeur ajoutée. Des liens d’amitié et de coopération unissent Montréal et Toulouse et ensemble, nous renforcerons certaines de nos industries stratégiques», a ainsi déclaré par voie de communiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

L’industrie aérospatiale, qui emploie 43 000 personnes dans la province et représente près de 2 % de l’emploi dans la région de Montréal, sera d’ailleurs l’un des domaines prioritaires considérés par cette entente.

Après avoir été fortement touchées pendant la crise sanitaire, les villes de Montréal et Toulouse souhaitent mettre en place une relance durable du secteur en se concentrant notamment sur une réduction de leur empreinte environnementale.

Aussi reconnues comme deux centres mondiaux de l’intelligence artificielle, Montréal et Toulouse vont unir leurs forces dans ce domaine.

«Cette alliance stratégique permettra d’aller encore plus loin dans le développement de cette filière de pointe, en particulier dans ses applications en aérospatiale, en santé et en valorisation des données», peut-on lire dans le communiqué.

Il ne s’agit pourtant pas de la première coopération dans ces secteurs entre les deux villes, alors qu’une collaboration existe déjà entre le Consortium de recherche et d’innovation en aéronautique du Québec (CRIAQ) et l’Institut de valorisation des données (IVADO), et l’Institut de recherche technologique Saint-Exupéry (IRT St-Ex) en France.

Des échanges concernant les industries culturelles et créatives ainsi que le tourisme sont également attendus dans le cadre de cette entente.