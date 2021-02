VENNE, Roma (née Forest)



Au CHSLD St-Jacques, le 24 janvier 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Roma Forest, épouse de M. Fernand Venne, demeurant à Saint-Jacques.Outre son époux, la défunte laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Nathalie Lépine), Danielle, Nathalie (Dany Marin), ses petits-enfants: Élisabeth, Gabrielle et Victoria, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Marielle (feu Armand Poitras), Ghislaine (Gilles Lachapelle), Luc (Jenny Adams), Cécile (Charles Veilleux), Francine (Pierre Brousseau), Liette (feu Guy Desrochers), Audette (Jean-René Poirier), feu Maurice (Claire Bertrand), feu Gabriel (Suzanne Plouffe), feu Jeannette, feu Lise, feu Jean-Paul, ainsi que plusieurs neveux, nièces autres parents et amis.La famille tient à remercier plus particulièrement tout le personnel du foyer Saint-Jacques pour les bons soins prodigués à Mme Roma Forest Venne.Afin de respecter les consignes gouvernementales, les rituels funéraires se dérouleront en toute intimité. Seuls les gens ayant reçu une invitation de la famille pourront y assister. (Un maximum de 25 personnes pourra participer.)Si vous êtes un membre de la famille éprouvée ou un proche significatif, votre présence doit se faire dans le respect des directives émises par la Santé publique en regard à la distanciation physique, du lavage de mains à l'entrée et du port du masque obligatoire.La tenue d'un registre sera obligatoire et tous les visiteurs devront y être inscrits.La nourriture et les breuvages sont dorénavant interdit.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com