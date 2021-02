POISSANT, Denise

(née Lefebvre)



Paisiblement, le 28 janvier 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Denise Lefebvre, épouse de feu M. Marcel Poissant, de Ste-Martine.Elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Richard ''Toutou'' Dubuc), Nicole, France (Réjean Dubuc), François (Johanne Gervais), Jacques et Sylvain, ses petits-enfants ainsi que d'autres parents et amis.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage.Une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure qui vous sera communiquée par un nouvel avis de décès.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Aimé Leduc pour leur dévouement et les bons soins prodigués envers Madame Poissant.450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.com