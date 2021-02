FORTIER, Jean-Luc



C'est avec tristesse que nous voulons vous annoncer le décès de M. Jean-Luc Fortier, époux de feu Jacqueline Bolduc, survenu à Laval le 30 janvier 2021, à l'âge de 84 ans.Il laisse dans le deuil ses belles-soeurs Jeannine et Réjeanne (Raynold) ainsi plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Dû à la pandémie, une cérémonie aura lieu en privé le vendredi 5 février à 14h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 av. des Perron, Laval.