BENFANTE, Ugo



À Montréal, le 15 janvier 2021, est décédé le Père Ugo Benfante, Fils de la Charité.En plus de sa communauté religieuse, il laisse dans le deuil sa soeur Giannina Mercier-Gouin, ses neveux, nièces et leurs enfants et petits-enfants.L'ont précédé, ses parents Ugo Benfante et Isabelle Calberg, ses soeurs Paule et Huguette (Horace Eizenberg) et son frère Léopold.Parmi ses multiples engagements sociaux, le Père Ugo Benfante a été impliqué dans La Maison de quartier Villeray où un local porte son nom.Des dons peuvent y être acheminés par Doncanada (La Maison de quartier Villeray) ou par la poste à 660 rue Villeray , Montréal, Qc, H2R 1J1.Une cérémonie hommage se tiendra au courant de l'été. Si vous souhaitez en être avisé, prière d'inscrire vos coordonnées à l'adresse courriel :