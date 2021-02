LESSARD, Béranger

Le 31 janvier 2021, une étoile s'est éteinte. Monsieur Béranger Lessard est décédé à 84 ans à son domicile d'un arrêt cardiaque après avoir contracté la COVID-19.Natif de Québec, le 16e d'une famille de 17 enfants, il était le fils de feu de Madame Yvonne Marcoux et Monsieur Roméo Lessard.Il laisse dans le deuil sa soeur Lucille, ses belles-soeurs, sa conjointe Louise Gachon, ses fils François (Martine), Sylvain (Barbara), ses filles Manon (Guy), Nathalie (Holden), ses petits-enfants, Mélanie, Jean François, Michel, Annie, Justin, Ilianne, ses arrière-petits-enfants Adam, Mathis, Ève, Arielle.À l'âge de 21 ans, avec seulement 10$ dans sa poche, cet homme plus grand que nature part seul avec sa petite valise pour Montréal pour rejoindre la merveilleuse Louise qui l'attendait. Il a vite trouvé du travail en isolation, mais incapable de se faire dire quoi faire, il fonda sa propre compagnie B. Lessard isolation ltée. Travailleur acharné, il a vite prospéré dans ce domaine en obtenant d'importants contrats dont le Palais de justice de Montréal, l'Hôpital Sainte-Justine et plus encore. Durant ces temps-là, il travaillait avec de l'amiante d'où ses problèmes respiratoires.En 1967, il décide de changer de direction dans le but d'améliorer la qualité de vie de son quartier : le Plateau Mont-Royal. Il construit de ses propres mains son premier immeuble sur la rue Saint-André et de là en construit une multitude. Au point où les médias proposaient de changer le nom de la rue pour la rue Saint-Béranger-Lessard. Tout en étant père de famille dévoué, il continue à grandir son empire dans d'autres quartiers de la ville, devenant un des grands bâtisseurs. Voulant redonner encore plus à ses concitoyens, il se lance en politique municipale en 1998. Depuis le premier jour, son but était toujours d'offrir aux siens une vie meilleure que celle vécue par ses parents et lui. Pari réussi.Parfois adoré, parfois haï, chose certaine il ne laissait personne indifférent. Sa préoccupation première était le bien-être de ses proches et de ses locataires. Sa " grande famille " comme il le disait toujours. Impliqué dans divers organismes de charité, il a laissé son empreinte tant sur l'immobilier montréalais qu'en philanthropie. Il allait lui-même distribuer des paniers de Noël aux familles dans le besoin du quartier, organisait des diners pour les plus démunis de sa paroisse et était un contributeur important pour de nombreuses oeuvres caritatives dont la fondation de l'Hôpital général juif pour les soins en santé mentale.Homme de dur labeur, son vrai bonheur il le trouvait dans son travail et au volant de ses jouets préférés (sa pépine et sa pelle mécanique) dans son domaine des Laurentides. Il a terminé sa vie auprès des siens dans son château de la rue Sherbrooke, un des grands immeubles patrimonial de Montréal durement gagné et pleinement mérité.Il aura été un frère, un mari, un père, un mentor, un patron, une idole, un illustre homme d'affaires et une source d'inspiration pour tous. Il lègue de précieux souvenirs à tous ses proches et un avenir de pérennité pour plusieurs générations à venir.Béranger, une partie de toi restera à toujours gravée dans nos coeurs. Puisses-tu trouver un repos tant mérité dans ce ciel aussi bleu que tes yeux. Attention en haut, Ben s'en vient.La famille tient à remercier les préposés qui l'ont accompagné et soigné à son domicile.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu dans l'intimité de la famille.