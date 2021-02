BEAUMONT, Georgette

(Durocher)



Georgette Beaumont est décédée paisiblement dans la nuit du 30 janvier à l'âge de 91 ans entourée de ses quatre filles, Nicole, Élaine, Louise et Lise. Elle est allée rejoindre son époux Jean-Maurice Durocher et son fils Jean ainsi que son gendre Marcel Duhaime et son petit-fils Simon.Elle laisse dans le deuil ses filles Nicole Durocher, Élaine Durocher (Serge Boucher), Louise Durocher, Lise Durocher (François La Haye) et sa belle-fille Johanne Lavoie. Elle laisse également dans le deuil ses adorables petits-enfants, Jennie, Jean-François, Antoine, Anne, Pascale, Christophe et ses arrière-petits-enfants Anne-Marie, Jean-Frédréric, Marilou et Olivier.Ses quatre filles tiennent personnellement à remercier chaleureusement le personnel du soutien à domicile du CISSS de Laval: auxiliaires, infirmières, ergothérapeutes, travailleuses sociales et médecin pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués tout au long de ses dernières années. Un énorme merci également à l'équipe exceptionnelle de la Maison de la Sérénité où elle a pu recevoir des soins hautement professionnels lui permettant de quitter en douceur.En raison du contexte actuel de pandémie, une cérémonie funéraire sera célébrée dans l'intimité avec la famille immédiate.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don soit à la Société canadienne du cancer ou à la Maison de la Sérénité de Laval.