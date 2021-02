THIBAULT, Denis



À Montréal, le 25 décembre 2020, est décédé à l'âge de 80 ans, M. Denis Thibault, conjoint de Mme Lucie Daigneault.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Stephen (Adam's) ainsi que Julie (Dexter), Annie (Julien) et ses petits-enfants Pricilla, Mathias, Estelle et Mikaelle. Il laisse aussi dans le deuil ses soeurs et leurs conjoints, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison du nombre limité à 25 personnes lors de rassemblement, la famille accueillera sous invitation ses proches au. Cependant, vous êtes invités à regarder la diffusion des funérailles le dimanche 7 février à 15h30 sur le site www.funeraweb.tv ou encore en copiant ce lien dans votre fureteur:À sa mémoire, des dons à la Fondation du Centre-jeunesse de Montréal seraient appréciés.Famille et amis sont invités à partager et transmettre leurs messages de sympathie au