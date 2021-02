SIMARD, Raymond



Notre père, Raymond Simard, nous a quittés à l'aube dimanche le 24 janvier 2021 à l'âge de 92 ans.Il laisse sa Lili, son épouse adorée depuis 66 ans et ses enfants : Raymond-Mathieu (Michèle), Élaine (Jacques), Philippe (Josée) et Benoît (Claudine), ses huit petits-enfants : Alexandre, Mathieu, Émilie, Alésia, Philippe-Antoine, Marie-Pénélope, Isaac et Catherine et ses sept arrière-petits-enfants plus deux à naître.Ses funérailles et une fête en son honneur se tiendront lorsque tous pourront se réunir pour lui rendre hommage.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay, particulièrement le personnel du 10e étage, qui lui ont prodigué soins et affection dans les dernières années de sa vie.Si vous désirez faire un don, faites-le à un organisme qui vous tient à coeur.