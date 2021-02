FAFARD, Thérèse



Au Centre hospitalier régional de Lanaudière, le 29 janvier 2021, est décédée à l'âge de 94 ans, madame Thérèse Fafard, conjointe de feu monsieur Noël Arbour.Elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Selon sa volonté, il n'y aura aucune cérémonie, l'inhumation aura lieu au Cimetière Saint-Vincent à une date ultérieure.Les services funéraires ont été confiés à la :