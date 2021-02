SENÉCAL (RAINVILLE), Cécilia



À Varennes, le 26 janvier 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Cécilia Senécal, épouse de feu M. Jean-Paul Rainville.Elle laisse dans le deuil ses fils Jacques (Christiane Proulx), Yves (Johanne Germain), Bruno (Marylène Paul) et ses petits-enfants Maude (Mathew), Camille (Pierre-Olivier), Laurent (Sabrina), son frère Simon, ses soeurs Jeanne et Lucie, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Les arrangements funéraires ont été confiés auTéléphone : (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941