MARINEAU, Henri-Paul



Au Centre hospitalier Pierre-Boucher de Longueuil, le 26 janvier 2021, est décédé à l'âge de 98 ans, M. Henri-Paul Marineau, époux de feu Lucie Gloutnez, fils de feu Wilfrid Marineau et de feu Éva Lavergne. Originaire de Shawinigan, où il a vécu de nombreuses années, il demeurait à Sainte-Julie.Considérant les circonstances actuelles, la famille se recueillera en toute intimité.L'on précédé, ses enfants : Suzanne, Renée et Jean. Il laisse dans le deuil, outre sa très chère compagne, Mme Aurore Paradis, ses enfants : Pauline (Ross Simpson), Luc (Gisèle Quintal) et Céline (André Fréchette) ; ses gendres et sa bru : Ian Henderson (feu Suzanne), Jean Baril (feu Renée) et Lyne Gagnon (feu Jean) ; ses petits-enfants : Magalie, Salomon, Léonard, Antonin, Cassiopée, Véronique, Catherine, Ève et Léa ; ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces de la famille Marineau et de nombreux amis.Un grand merci au personnel du Manoir Sainte-Julie pour la qualité des soins et des services prodigués.Merci de ne pas envoyer de fleurs. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Paroisse de Sainte-Julie (1686, Principale, Sainte-Julie J3E 1W7), afin de soutenir les travaux de rénovations de l'église, cause qui lui tenait vraiment à coeur.www.salondemers.com