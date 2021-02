BOUTHILLIER, Sylvie



1958 - 2021C'est avec une profonde tristesse que la famille annonce le décès de Sylvie Bouthillier, le vendredi, 29 janvier 2021, à l'âge de 62 ans.Précédée par son père Eugène Bouthillier, elle laisse dans le deuil son conjoint, Jean-Guy Senécal, leurs fils Adrien (Laurie Leclerc) et Marc-Eugène (Sarah Filgiano), sa mère Mariette Bouthillier, sa soeur Josée, ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces, et de nombreux bons amis.Notre belle Boubou nous a quittés comme elle le désirait, chez elle, entourée de ses trois Senécaux et de sa soeur. Sa joie de vivre et sa résilience nous ont procuré des moments inoubliables, tout au long de son courageux combat contre le cancer. Elle restera gravée à jamais dans nos mémoires pour sa gentillesse, sa bonté, sa générosité et son amour inconditionnel pour sa famille.Un grand merci au personnel de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, du CIUSS de l'Estrie - CHUS, et du CLSC de l'Hôpital de Memphrémagog pour leurs soins compatissants et remplis d'attention.En raison des circonstances actuelles, l'exposition aura lieu en privé, au Complexe Funéraire Yves Légaré. Une cérémonie sera prévue ultérieurement à la paroisse Ste-Famille de Boucherville au printemps.En sa mémoire, un don à la Fondation du CHUS (Oncologie) ou à la Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog (soins palliatifs) sera apprécié.