TURNER, Gracia

(née Bouchard)



À Laval, le 29 janvier 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée Gracia Bouchard, épouse de feu Gaston Turner.Elle laisse dans le deuil ses enfants Linda (Daniel), Danny (Anne-Louise), Richard (Nathalie), Manon et Lana (Daniel), ses petits-enfants Mélanie, Jean-Philippe, Marc-André, Rachel, Philippe, Marjorie, Jessika et Shana, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du Manoir St-Patrice pour leurs bons soins et leur compassion.Dû à la COVID-19, une cérémonie sera célébrée en privé avec la famille immédiate, une captation de la cérémonie sera disponible sur notre site internet www.urgelbourgie.com le samedi 6 février 2021 à 14h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.