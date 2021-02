THERRIEN, Marius



Le 28 janvier 2021, à l'âge de 82 ans est décédé Marius Therrien, époux de Diane Demers.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Alain et Guylaine (Jocelyn), ses petits-enfants Émilie, Marie-Pier et Jérémie, son arrière-petite-fille Mayka, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Dû au circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.www.jjcardinal.ca