LAURIN, Pierre



À Kirkland, le 22 janvier 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé paisiblement monsieur Pierre "Pee-Wee" Laurin.Il laisse dans le deuil son épouse Johanne, ses fils Philippe (Jennifer) et Daniel, ses petits enfants Tyler et Kyra, ses frères Marc (Danielle), Michel (Louise) et Gilles (Vicky), sa mère Andrée ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs amis et collègues de travail avec lesquels il était très proche.En raison des circonstances actuelles, aucune cérémonie n'est prévue.Les arrangements funéraires ont été confiés à :514-695-7979, voluntas.ca