THOUIN, Gilles



À Repentigny, le 31 janvier 2021, est décédé paisiblement M. Gilles Thouin à l'âge de 83 ans, entouré de l'amour des siens.Il laisse dans le deuil sa soeur Hélène Thouin, ses enfants, Pascal, Isabelle (Pierre Roy), Julie (Marc-André Fullum) et Sarah (Mathieu Leroux), ainsi que Marthe Ritchot, Marie-Pier Ritchot, ses petits-enfants Kimberley Thouin, Kiefer Thouin, Edouard Marques, Emmy Marques, Rosy Lafortune, Flavie Lafortune, Maxence Leroux, Émile Lafortune, neveux et nièces ainsi que de très nombreux ami(e)s.La famille tient à remercier spécialement ses neveux, Normand Sénécal et Michel Parent, ainsi que tous ceux qui lui ont consacré du temps dans la dernière année.Notre père aurait ajouté:" Le meilleur est à venir. "Étant donné le contexte actuel, les membres de la famille immédiate seulement pourront assister aux funérailles. Une cérémonie commémorative accueillera amis et famille ultérieurement. Merci pour vos nombreux témoignages de sympathie.