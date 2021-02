DUMAS, Gaston



De Boisbriand, le 24 janvier 2021, à l'âge de 83 ans est décédé M. Gaston Dumas, époux en premières noces de feu Mme Pierrette Lépine et en secondes noces de Mme Suzanne Cummings M.D.Il est parti rejoindre ses frères et soeurs décédés: Léontine, Mariette, François, Armand, Claude, Gisèle, Marcel et Claudette.Il laisse dans le deuil ses enfants, Daniel (Sylvie) et Sylvie (Richard), ses 3 petits-enfants, Marc-André, Jason et Maude; la fille de Suzanne, Agnès et ses 3 enfants, Pierre-Yves, Philippe et Hélène.Il laisse aussi dans le deuil ses autres frères et soeurs: Gilles (Anne), Annette, Huguette (Clément), Arthur (Ellen), Jean-Guy (Linda), Denis (Francine), Denise (Richard), Richard (Patricia), ainsi que plusieurs nièces, neveux et amis.En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires sont reportés à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital de Saint-Eustache.Il fut confié au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934