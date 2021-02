COVID-19: «Allez vous faire tester !», demande Christian Dubé

De passage au micro de Mario Dumont, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a de nouveau encouragé les Québécois à aller se faire tester, insistant sur l’importance du dépistage dans la lutte contre la COVID-19.

«N’hésitez pas à aller vous faire dépister ! On ne reprochera jamais à quelqu’un d’avoir fait une petite incartade, les gens qui ont eu un oubli et qui ont vu un ami ou autre personne. Jamais nous n'allons donner d’amende à quelqu’un qui [vient se faire tester et] n'a pas respecté les règles», a-t-il affirmé.