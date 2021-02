BLAIS (née PARENT), Pauline



À Montréal, le 30 janvier, à l'âge de 78 ans, est décédée Pauline Parent, épouse de Michel Blais.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Evelyne), Jean-Pierre (France) et Chantal (André), son petit-fils Pierre-Luc (Charlène), sa petite-fille Elizabeth (Charles), ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu en toute intimité.Ses cendres seront déposées au columbarium du Complexe funéraire J.A. Guilbault Inc., section EE-226, dès le lundi 8 février 2021.Vous pouvez transmettre vos témoignages de sympathie à l'attention de la famille Blais à l'adresse courriel suivante :T : 514 721-4925 o F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)