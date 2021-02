De l’amour pour Renée Martel

Inviter une artiste à la carrière prolifique comme Renée Martel, pour le spectacle-entretien L’histoire de mes chansons, était gage de réussite pour l’animatrice Monique Giroux. Très volubile, et visiblement heureuse d’être « hommagée », l’artiste country a revisité avec plaisir plusieurs pans de sa carrière.

Indiquant être fébrile et même avoir le trac (« je n’ai pas dormi pendant deux nuits »), Renée Martel s’est montrée très généreuse en anecdotes durant les presque 90 minutes qu’a duré l’entretien.

En tout, ce sont 11 morceaux de son répertoire qui ont été repris par des artistes chers à ses yeux : Laurence Jalbert, Luce Dufault, Isabelle Boulay, Annie Blanchard, Antoine Gratton, Paul Daraîche et Elliot Maginot.

Qu’a-t-on appris durant ce sympathique moment ? Entre autres, que Renée Martel ne voulait initialement pas faire une version francophone de la pièce Never Ending Song of Love, que son père avait entendue à la radio alors qu’il était en Abitibi.

« J’étais en conflit avec mon père à ce moment-là et tout ce qu’il me suggérait de faire, je disais non ! (rires) »

Mais puisqu’elle aimait la chanson, elle s’est laissée convaincre pour faire... Un amour qui ne veut pas mourir.

Pagliaro et Farago

Pour Je vais à Londres, on peut y entendre la voix de Michel Pagliaro. « C’est lui qui dit au début : “Le prochain départ pour Londres se fera dans cinq minutes.” Michel, c’est un frère pour moi. »

La version francophone de Johnny Angel, popularisée par Shelley Fabares, elle l’a écrite en pensant qu’elle et Johnny Farago seraient tous deux nommés comme révélation de l’année en 1968 au Gala des artistes. « Mais le soir du gala, j’ai gagné et pas lui ! » lance-t-elle en riant.

Dans ce spectacle-entretien, Renée Martel n’a pas tari d’éloges mercredi envers le jeune Elliot Maginot, que sa fille Laurence lui a fait découvrir.

« J’adore la voix, j’aime le look, mais j’aime aussi l’attitude. C’est le nouvel homme de ma vie ! »

Son jumeau

Renée Martel a plus tard surpris Monique Giroux en lui mentionnant qu’elle et Paul Daraîche sont nés le même jour, de la même année, à la même heure !

« C’est mon jumeau. Ce qui est drôle, c’est que Paul n’a jamais voulu dire son âge, mais moi je dis le mien ! (rires) On a énormément de complicité, d’affection. »

Quand elle a su qu’elle avait un cancer, en 2019, Renée Martel s’est dit qu’elle devait avoir un projet pour se donner « la force de passer à travers ».

C’est ainsi qu’est arrivée l’idée de faire un album commun avec Paul Daraîche, dont la date de sortie est encore indéterminée. « J’ai adoré faire cet album-là avec Paul. On n’avait jamais enregistré ensemble. »

► L’histoire de mes chansons, avec Renée Martel, sera disponible le 11 mars au placedesarts.com. Les autres spectacles-entretiens de la série mettent en vedette Roch Voisine (4 mars), Pierre Huet (18 mars) et Serge Fiori (25 mars).