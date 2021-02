Des absents importants chez les Golden Knights

Les Golden Knights de Vegas se sont entraînés pour la première fois, mercredi, depuis que leurs installations ont été fermées le 27 janvier relativement au protocole de la COVID-19, mais le défenseur Alex Pietrangelo, l’entraîneur-chef Peter DeBoer et deux assistants brillaient par leur absence.

On ne sait toujours pas s’ils seront de la partie vendredi, alors que les Golden Knights reviendront au jeu contre les Kings de Los Angeles, au T-Mobile Arena.

«On jongle avec plusieurs balles présentement, a reconnu l’adjoint Steve Spott, dans une entrevue rapportée par LNH.com. Le défi pour nous c’est d’être certains de suivre le protocole en place. Si tout se passe bien, avec un peu de chance, on pourra revenir.»

«C’est difficile, a ajouté le capitaine des Golden Knights Mark Stone. Évidemment, on ne veut jamais manquer une semaine, mais c’est quelque chose que nous avons déjà vécu dans le passé (...) Nous avons eu des pauses pour le match des étoiles pour ensuite revenir au jeu après quelques entraînements. Ce n’est donc pas complètement hors de l’ordinaire pour nous, nous devons être prêts.»

Le directeur général Kelly McCrimmon avait pris la place de DeBoer, atteint de la COVID-19, le 26 janvier, quand Vegas s’est incliné 5 à 4 en tirs de barrage face aux Blues de St. Louis. Le lendemain, les installations de l’équipe ont été fermées. Pietrangelo a quant à lui été placé sur la liste des joueurs non disponibles le jeudi. Trois matchs des Golden Knights ont ensuite été reportés.

Garder contact

Pendant leur période d’isolement, les joueurs sont restés en contact étroit, a raconté Stone.

«On s’est parlé tout au long des sept jours. On faisait surtout des blagues entre nous. C’est ce qui nous manque quand on ne joue pas, la camaraderie, le fait d’être ensemble (...) Et les gars ont fait du bon travail pour continuer de s’entraîner...»

Le capitaine des Golden Knights n’a aucun doute que sa formation rebondira malgré l’adversité, comme elle l’a souvent fait par le passé.

«On a joué sans entraîneur (contre les Blues) et on a très bien fait. C’est un groupe résilient. Bien sûr, nous voulons que nos entraîneurs reviennent, même si on ne sait pas trop quand ça va se produire.»

Les Golden Knights connaissaient un excellent début de saison avant d’être freinés par la COVID-19, eux qui ont présenté une fiche de 5-1-1 en sept matchs.