Des mesures essentielles pour que le Québec rayonne en français

Dans une déclaration récente sur le déplorable état de notre langue au Québec, le professeur Gérard Bouchard (Commission Bouchard-Taylor) écrit ceci qui est très juste : « Sur le plan civique, une langue commune permet d’unir la diversité, d’établir un rapprochement entre les cultures, de permettre à chaque citoyen de s’intégrer pleinement, de jouir de tous ses droits et de participer à la vie démocratique. Au Québec, cette langue ne peut pas être autre que le français. » Et il terminait ainsi : « Le français a besoin d’un redressement radical » !

Mais, s’il est louable de l’affirmer, il est beaucoup plus important de préciser les mesures essentielles permettant d’en faire une réalité. Ce qui n’est pas le cas actuellement dans ce qu’on lit et entend...

Bilinguisme intégral

Or, l’incurie de pratiquement tous les gouvernements successifs depuis 1977 a permis à l'État québécois de pratiquer un bilinguisme intégral, illégal et dévastateur dans presque tous ses services. Ainsi, le message très clair envoyé à tous et particulièrement aux immigrants est qu'il n'est pas nécessaire de connaître et parler le français au Québec.

Ainsi, on a vu clairement le résultat désastreux s’amplifier au cours des décennies, particulièrement dans la région métropolitaine, comme de nombreuses statistiques récentes le démontrent. La majorité des quelque 50 000 immigrants arrivés chaque année au Québec depuis des dizaines d'années est attirée spontanément et massivement du côté de la minorité d'origine britannique qui représente moins de 7 % de la population selon les statistiques fédérales, et leurs enfants ont fait gonfler les cégeps et universités anglophones hors de proportion.

Ces dernières reçoivent actuellement environ 28 % des subventions de fonctionnement de l'État québécois, ce qui représente environ 4 fois ce qu'elles devraient recevoir en toute équité par rapport aux francophones du Québec; sans parler des centaines de millions que notre gouvernement s’apprêterait à leur verser pour des agrandissements !

Des solutions

De toute évidence, si on désire sincèrement que le Québec rayonne comme État dynamique de langue française, il nous faut des approches et des moyens bien supérieurs aux présents pour inverser cette dramatique progression. Il nous faut saisir toutes les occasions pour faire comprendre à nos compatriotes la situation dramatique où nous nous trouvons.

Il faut beaucoup plus que simplement « protéger » comme certains le disent. Voici en résumé deux propositions essentielles et pratiques à cet effet qu'il est possible de mettre en œuvre si on le veut fermement.

La Charte de la Langue française s’applique dorénavant comme elle doit l'être : l'État québécois et ses sociétés d’État communiquent exclusivement en français avec TOUS les citoyens, TOUS les organismes et TOUTES les entreprises du Québec dans TOUS les domaines. Cela implique que TOUS les formulaires soient rédigés en français, conformément au fait que le français est la seule langue officielle du Québec.

Dorénavant, par un souci de justice et de réciprocité entre nos deux nations, le Québec financera les institutions d'enseignement de la minorité de langue anglaise dont les arrière-grands-parents étaient anglophones ou issus de pays anglophones dans la même proportion moyenne que le Canada britannique financera les institutions d'enseignement de la minorité de langue française dont les arrière-grands-parents étaient francophones ou issus de pays francophones.

Il s'agit en somme que le Québec SOIT aussi francophone que l'Alberta est anglophone, par exemple. C'est une question de vie ou de mort culturelle... Toutes les statistiques requises existent pour réaliser ces propositions essentielles. Comment peut-on imaginer que notre langue puisse devenir la langue d'usage et du progrès de tous au Québec sans ces mesures essentielles ? Comment ?

Jean-Luc Dion, Professeur titulaire et ingénieur retraité

Département de Génie électrique et Génie informatique

Université du Québec à Trois-Rivières