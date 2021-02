HANDFIELD, Simon

Longueuil



Le 28 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Simon Handfield, époux de feu Georgette Larivière.Simon laisse dans le deuil ses enfants: Lise et Caroll (Michel), ses petits-enfants: Karl Bogdan et Stéphanie DaSom, ses filleules Joanne et Danielle ainsi que ses belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.Remerciement sincère à l'Hôpital Pierre-Boucher unité COVID, pour leurs conseils et leur dévouement, pour notre père, tout leur soutien durant ce court séjour a été vraiment apprécié.Les funérailles auront lieu à St-Marc-sur-Richelieu ultérieurement.