COUILLARD, Jacqueline

(née Bergevin)



De St-Chrysostome, le 28 janvier 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Jacqueline Bergevin, épouse de feu Réal Couillard.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne (Jean-François Parent), Louis, André (Christine Paré), Fernand, Robert et Alain, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, de même qu'autres parents et amis.Elle reposera ultérieurement au cimetière de St-Chrysostome.GIBEAU-GENDRONST-CHRYSOSTOME450-826-3131