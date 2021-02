Jared Goff était prêt à quitter les Rams

Le quart-arrière Jared Goff est heureux de pouvoir entreprendre un nouveau chapitre de sa carrière avec les Lions de Detroit, qui l’ont obtenu des Rams de Los Angeles contre le pivot Matthew Stafford, notamment, samedi dernier. Il était d’ailleurs prêt à quitter l’équipe californienne.

«En tant que quart-arrière, le joueur qui a peut-être la position la plus importante sur le terrain, quand tu es à un endroit où tu n’es pas désiré et qu’on veut passer à autre chose, le sentiment est partagé, a indiqué Goff dans une entrevue au quotidien "Los Angeles Times". Tu ne veux pas être au mauvais endroit. Et ça devenait de plus en plus clair que c’était le cas.»

Choisi au premier rang du repêchage 2016 dans la NFL, Goff se questionne encore à savoir où et quand les choses ont commencé à mal tourner avec les Rams.

«C’est la chose qui est difficile présentement; d’essayer de comprendre quand ça s’est produit. Ce sont des conversations que j’aurai peut-être, ou peut-être pas», a poursuivi le pivot de 26 ans.

Reconnaissant

Après la déception initiale lorsqu’il a appris son échange, Goff dit avoir rapidement changé d’humeur en discutant avec la direction des Lions.

«Je ne veux pas dire que je me suis senti soulagé, mais plutôt heureux et reconnaissant pour cette nouvelle opportunité», a dit le quart-arrière qui a passé cinq saisons avec les Rams.

«À l’évidence, la fin n’a pas été favorable et amusante. Mais qu’ils m’aient repêché au premier rang et envoyé dans une ville qui n’avait pas eu d’équipe depuis longtemps, d’avoir fait partie de la reconstruction et aidé l’équipe à revenir à l’avant-plan, j’en tire beaucoup de fierté. Ce sont des choses dont je me souviendrai toujours.»

Goff a aidé les Rams à remporter le titre de section en 2017 et 2018 et à atteindre le Super Bowl en 2019. Il a également participé deux fois au Pro Bowl.